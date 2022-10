Zwitser start actie om tank voor Oekraïne te crowdfunden

Een ondernemer uit het Zwitserse Zürich is een inzamelingsactie begonnen om een tank te kopen voor het Oekraïense leger. Hij is daarbij geïnspireerd door een soortgelijke actie in Tsjechië waar uiteindelijk 11.000 mensen aan doneerden.

De Zwitserse initiatiefnemer is Steff Fischer die veertig jaar geleden tot de kern behoorde van de Linkse pacifistische beweging in Zürich. Zelf stemde hij in 1989 ook bij het referendum tegen een leger voor Zwitserland. Zelf zegt hij dat veel van zijn linkse vrienden nog altijd pacifisten zijn die uit principe niets met welk soort wapens dan ook te maken willen hebben. Daar denkt Fischer inmiddels anders over: ‘Mannen en vrouwen sterven voor ons in Oekraïne,’ aldus de ondernemer die ‘alle denkbare hulp’ wil bieden aan de Oekraïners om zichzelf te kunnen verdedigen.