Zwijgen is geen optie: waarom de partijtop Khadija Arib niet langer in de kou mag laten staan Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 624 keer bekeken • bewaren

Jaap Stalenburg Statenlid PvdA Fryslân

De manier waarop de top van GroenLinks-PvdA zich stilhoudt over de behandeling van oud-Kamervoorzitter Khadija Arib, is niet alleen pijnlijk – het ondermijnt ook de geloofwaardigheid van een partij die pretendeert op te komen voor rechtvaardigheid en solidariteit. Juist nu is het tijd voor duidelijkheid.

Er zijn van die momenten waarop politiek leiderschap zich toont in woorden. En in stilte. Of liever gezegd: in het weigeren daarvan. De manier waarop de top van GroenLinks-PvdA omgaat met het publieke schandaal rond Khadija Arib is een pijnlijk voorbeeld van dat laatste. Zwijgen waar steun nodig is, wegkijken waar rechtvaardigheid wordt gevraagd.

Khadija Arib is niet zomaar een politica. Ze is een toonbeeld van integriteit, een vrouw die zich decennialang met hart en ziel heeft ingezet voor parlementaire democratie en menselijke waardigheid. Haar gedwongen vertrek als Kamervoorzitter, op basis van anonieme klachten en zonder duidelijke procedure, laat bij velen een wrange nasmaak achter. Maar wat écht wringt, is het oorverdovende zwijgen van haar eigen partijgenoten.

Wat is er toch gebeurd met solidariteit als kernwaarde? Sinds het begin van deze affaire heeft de partijtop van GroenLinks-PvdA zich teruggetrokken in stilzwijgen. Geen verklaring, geen publieke steun, geen enkele vorm van rugdekking. Alsof partijgenoten zich stilletjes kunnen verstoppen achter procedures, terwijl een collega publiekelijk beschadigd raakt.

Dat is niet alleen pijnlijk voor Arib, het ondermijnt ook het beeld van een partij die opkomt voor haar mensen – juist als het moeilijk wordt. Want het beeld dat blijft hangen, is dat van een partij die leiderschap claimt, maar terugschrikt op het moment dat het er écht toe doet. Zwijgen is in dit geval geen neutrale houding – het is een gemiste kans om te staan voor rechtvaardigheid, transparantie en fatsoen.

Daarom deze oproep, nogmaals en met klem: spreek je uit, Frans Timmermans. Geef duidelijkheid, partijbestuur. Laat de Kamerleden van GroenLinks-PvdA uitleggen wat er wel of niet is gebeurd. Openheid is niet schadelijk, maar noodzakelijk. Voor Khadija Arib, voor de partij en voor iedereen die gelooft in een integere en solidaire politiek.

Wie zwijgt als het spannend wordt, verliest niet alleen het moreel gezag, maar ook het vertrouwen van mensen die willen blijven geloven in rechtvaardigheid. En dat is niet de PvdA waar ik ooit lid van ben geworden.