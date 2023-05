Zwerm drones valt Moskou aan

Bewoners van woonwijken in Moskou zijn dinsdagochtend opgeschrikt door een aanval met een zwerm drones. De actie vond plaats nadat het Russische leger een etmaal lang de Oekraïense hoofdstad had gebombardeerd. In Moskou raakte niemand gewond, in Kyiv viel minstens een dode.

De aanval is wel een nieuwe klap in het gezicht voor de Russische strijdkrachten die zelfs niet in staat blijken de eigen hoofdstad goed te beschermen, ondanks de installatie van luchtafweer middenin de stad. President Poetin werd direct op de hoogte gesteld van de aanval die om tien voor half vijf fin de ochtend plaatsvond. Het is onduidelijk van wie de drones zijn maar volgens het Kremlin gaat om een actie van Oekraïne. Moskou ligt meer dan duizend kilometer verwijderd van het buurland. Volgens een woordvoerder van het Kremlin is het "volkomen duidelijk dat het een antwoord is van het regime in Kyiv op de zeer effectieve aanvallen op een commandocentrum" in Oekraïne.