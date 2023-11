Zweef linkswaarts

Op 22 november is het zover. Dan houdt het zweven voor miljoenen kiezers op. Ik help u graag een handje bij het bepalen van uw/je stem. Naar aanleiding van de verkiezingen schreef ik vanaf eind juli ik vijf opinies. Ik voorspelde dat rechts gaat winnen, maar de zwevers en andere kiezers kunnen het tij nog keren. Het kan bovendien geen kwaad om je te realiseren dat met al die verkiezingsprogramma’s en debat beloften na het bekend worden van de verkiezingsuitslag al sinds jaar en dag in de praktijk verder maar bijster weinig gebeurt. Want coalities leiden tot concessies, formaties kunnen lang duren en ook nieuwe actuele ontwikkelingen kunnen roet in het eten gooien.