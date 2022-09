Zweedse premier treedt af na overwinning rechts en extreemrechts

14 sep. 2022 - 18:39

Het is het gevolg van massa immigratie uit islamitische landen dat maakt dat rechts overal in Europa aan een opmars bezig is. Er moet een andere manier bedacht worden om vluchtelingen uit landen als Afghanistan en Pakistan te helpen. Dat is de enige manier om extreem rechts te stoppen. Multiculturele samenlevingen, integratie, het klinkt mooi maar is mislukt. Want aan de 'andere' kant wordt er onder immigranten in Zweden steeds meer gestemd op een extreem islamitische partij (https://nordicmonitor.com/2022/09/pro-erdogan-islamist-party-in-sweden-raises-concern-as-highly-voted-in-immigrant-districts/). Ik denk niet dat er goeden en kwaden in dit verhaal zijn. Het is gewoon nooit een succes geweest tussen de westerse cultuur en de islamitische in de afgelopen pak hem beet 1500 jaar. Het is één groot drama. Turkije is daar het beste voorbeeld van, daar zijn nauwelijks christenen meer over, alleen de duizenden kerken daar zijn de stille getuigen. Kortom het werkt gewoon niet, al leek het ideaal zo mooi. We moeten niet vergeten dat zweden en uiterst progressief, tolerant land was dat in europa verhoudingsgewijs de meeste vluchtelingen opving na Duitsland. Maar het is ze gewoon niet gelukt om er een succes van te maken.