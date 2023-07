Zweedse premier ‘extreem bezorgd’ over racisten die Korans willen verbranden

De Zweedse premier Ulf Kristersson is naar eigen zeggen “extreem bezorgd” over de plannen van racisten om Korans te verbranden, schrijft The Guardian. Rechtsextremisten hebben bij de politie verscheidene aanvragen ingediend voor protesten waarbij het heilige boek van de moslims zal worden ontheiligd. “Als die verzoeken worden ingewilligd, lopen we het risico dat er iets ernstigs gaat gebeuren”, stelt Kristersson. “Ik ben zeer bezorgd over waartoe dat kan leiden.”