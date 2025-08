Zweedse premier bekent AI-chats te gebruiken om het land te regeren, critici zijn verbijsterd

"Ik gebruik zelf redelijk vaak artificiële intelligentie. Al is het maar voor een tweede opinie. Wat hebben anderen gedaan? En moeten we juist het tegenovergestelde denken? Dat soort vragen." In een interview aan de krant Dagens Industri gaf de Zweedse premier Ulf Kristersson dit weekend een inkijk in zijn dagelijkse manier van werken. Ook zijn collega's maken dagelijks gebruik van AI, aldus Kristersson.

Een ander deel van de kritiek gaat over de veiligheidsrisico’s die kleven aan het gebruik van chatbots door politici. ChatGPT bewaart data op servers in de Verenigde Staten, waar lossere privacyregels gelden dan in Europa. Om die reden wordt het delen van privacygevoelige informatie met de chatbot ten strengste afgeraden. „Natuurlijk delen we geen geclassificeerde informatie”, reageerde Kristerssons woordvoerder.(...) De regering-Kristersson staat overigens niet bekend om haar voorzichtigheid in de omgang met vertrouwelijke informatie. Nationale veiligheidsadviseur Hendrik Landerholm, een jeugdvriend van Kristersson, stapte op nadat hij geclassificeerde documenten had laten liggen in een hotel, zijn telefoon was vergeten in de Hongaarse ambassade en een notitieblokje per ongeluk achterliet na een radio-interview. Van zijn opvolger lekten seksueel getinte foto’s uit van zijn Grindr-profiel.