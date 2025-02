Zweedse politie onderzoekt racistisch motief bij grootste massamoord uit de geschiedenis van het land Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 228 keer bekeken • bewaren

De Zweedse politie onderzoekt of de massamoord in Örebro afgelopen week racistisch gemotiveerd was. De dader, de 35-jarige Zweed Rickard Andersson, schoot op een school voor volwassenonderwijs elf mensen dood. Veel van de slachtoffers hadden een migratieachtergrond. Op videobeelden genomen tijdens de schietpartij is te horen dat iemand roept “Ga weg uit Europa”. Onduidelijk is nog of dat de stem van de moordenaar is.

Vooralsnog heeft de politie weinig informatie vrijgegeven over zowel de dader als de slachtoffers. Wel is inmiddels duidelijk dat Andersson een oud-leerling is van de school. Hij had een wapenvergunning voor vier wapens, drie daarvan zijn op de plaats van de moordpartij aangetroffen. Andersson zelf schoot toen de politie arriveerde ook zichzelf dood.

“De verkiezing in 2022 van de Zweedse regeringscoalitie, geleid door gematigden en die afhankelijk is van de steun van de extreemrechtse Zweden Democraten, heeft geleid tot een strikter anti-immigratiebeleid in Zweden, wat weer heeft bijgedragen aan racistische retoriek en maatschappelijke polarisatie.”

De Zweedse sociaaldemocratische oppositiepartij heeft inmiddels opgeroepen tot strengere wapenwetten in het land en tot het aan banden leggen van sociale mediaplatforms. Die laatste zijn volgens de partij een belangrijke oorzaak dat veel mensen dagelijks worden geconfronteerd met haat en geweld, aangewakkert door algoritmen die dergelijke content naar de voorgrond brengt.

De massamoord in Zweden is de dodelijkste schietpartij ooit in het land.