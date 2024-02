Zweedse Europarlementariër over wegkijken van genocide in Gaza: 'Mensenrechten hebben een huidskleur'

De Iraaks-Zweedse politica Abir Al-Sahlani heeft haar spreektijd in het Europees Parlement dinsdag gebruikt om een krachtig statement te maken over de Israëlische massamoord op de bevolking van Gaza. De Europarlementariër van Renew Europe, de fractie waar ook D66 en de VVD deel van uitmaken, zweeg eerst enkele ogenblikken, een hand voor de mond en een rood geverfde hand omhoog. Toen de voorzitter haar vroeg of ze haar spreektijd wilde afstaan, sprak ze:

"Er zijn geen woorden meer om nog te vertellen over wat er in Gaza gebeurt. Er zijn geen wetten meer om nog te overtreden. Er is geen manier meer om nog aan te klagen wat er aan de hand is. De hypocrisie is overduidelijk. Onze collectieve humaniteit heeft gefaald. We hebben gezegd dat we niet meer zullen falen, maar we falen opnieuw. Mensenrechten hebben een huidskleur en hoe donkerder je bent, hoe minder mensenrechten je hebt. Er is geprobeerd ons het zwijgen op te leggen. Ze hebben geprobeerd ons als antisemieten weg te zetten. Ze hebben geprobeerd ons te verwijten dat de veiligheid van het Israëlische volk ons niets kan schelen. Dat alles helaas om het mogelijk te maken nog meer Palestijnen te doden."