Zweedse app om huishoudelijke taken eerlijk te verdelen

Zweedse studenten hebben een app gemaakt waarmee taken binnen een huishouden verdeeld kunnen worden en - niet onbelangrijk - gecheckt of ze ook uitgevoerd worden. Het hulpmiddel moet helpen een einde te maken aan de situatie dat huishoudelijke taken voornamelijk door vrouwen worden uitgevoerd. Overigens ontstond het odee voor de app omdat de vader van een van de studenten het zat was zijn zoon voortdurend aan zijn taken in het huishouden te moeten herinneren. Kun je daar niet een app voor maken, vroeg hij. En zo geschiede. Accord, zoals de app heet is in september gelanceerd.