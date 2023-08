Zweden verhoogt niveau terreurdreiging, advies om grote groepen mensen te mijden

17 aug. 2023 - 14:57

Dat het bij een deel van de moslims, verschillenden overtuigd eens ermee en een klein deel van hen bereid tot terreuracties als vergelding, om een minderheid van de moslims gaat is belangrijk zich te realiseren. Al was het maar om hen een onverdiende stigmatisering te besparen. Dat laat onverlet dat er een niet goed te praten verschil is met de zeker ook woedende reacties van een deel van christenen om vergelijkbare demonstratieve provocaties van deze of gene. Zoals van Sinead O'Connor die bij het herdenken van haar recente tragische dood naast haar artistieke prestaties ook zonder terughoudendheid of veroordeling herinnerd werd vanwege haar provocatief demonstratief verscheuren van foto van de voor Katholieken onaantastbare Paus. Het is zaak religiekritiek, net als t.a.v. politiek, zonder grenzen te vrijwaren van breidel, haar zelfs te verdedigen ook al staan ons degenen die het doen en hun overtuigingen ons niet aan.