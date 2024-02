Zweden nieuwste NAVO-lid na goedkeuring door laatste dwarsligger Hongarije

Zweden wordt het nieuwste lid van de NAVO. Het heeft even geduurd, maar Europese dwarsligger Hongarije is dan als laatste lidstaat eindelijk ook akkoord met de toetreding van het land tot de alliantie. Zweden is tot grote woede van Rusland het tweede Scandinavische land dat NAVO-lid wordt sinds Poetin overging tot de invasie van Oekraïne.

Naast Zweden vroeg ook Finland in 2022 het lidmaatschap aan als directe reactie op de Russische agressie. Waar Finland redelijk moeiteloos binnen de alliantie werd opgenomen, lagen bij Zweden zowel Turkije als Hongarije lange tijd dwars. Volgens Turkije zou Zweden “terroristen” huisvesten, waarmee de Turkse president Erdogan in werkelijkheid doelde op Koerdische onafhankelijkheidsstrijders en leden van de Gülen-beweging.

Voor het Kremlin is de Zweedse toetreding tot de NAVO een doorn in het oog. Vooral het midden in de Oostzee gelegen eiland Gotland is strategisch van groot belang. Sinds Rusland in 2014 het Oekraïense schiereiland de Krim annexeerde, is het Zweedse leger er permanent gestationeerd.