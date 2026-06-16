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Zweden helemaal klaar met lakse Nederlandse aanpak Russische schaduwvloot Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 158 keer bekeken • Bewaren

Het kabinet-Jetten doet veel te weinig tegen de Russische schaduwvloot waarmee Vladimir Poetin zijn oorlog tegen Oekraïne financiert. Dat schrijven de Zweedse ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie. Ook de verscheidene andere EU-lidstaten zijn laks, vinden zij.

NRC bericht:

“Verschillende EU-lidstaten en het Verenigd Koninkrijk hebben afgelopen maanden schepen geënterd die indirect gelieerd zijn aan Rusland. Nederland heeft nog geen dergelijke actie ondernomen. (…) Ook in Nederlandse wateren varen meerdere keren per maand schepen die gelinkt worden aan deze ‘schaduwvloot’.”

De schaduwvloot bestaat uit schepen die onder valse vlag Russische olie vervoeren. De olie-export vormt een belangrijke inkomstenbron voor Rusland. VVD-minister Vincent Karremans (Infrastructuur en Waterstaat) beloofde in januari dat hij voor de zomer zou onthullen hoe Nederland de schaduwvloot gaan aanpakken. De Zweden en Oekraïners wachten daar nog steeds op.