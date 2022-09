Zweden gaat zwerfafval met kraaien te lijf Nieuws • 27-01-2022 • leestijd 1 minuten • 120 keer bekeken • bewaren

Ongeveer een miljard sigarettenstompjes per jaar, dat is hoeveel de Zweden jaarlijks op straat smijten. Dat komt neer op zo’n 62 procent van al het zwerfafval in het land. Een behoorlijke aanslag op de natuur dus, waar een Zweedse startup nu mogelijk een oplossing voor heeft. Het bedrijf gaat kraaien trainen om de peuken van de grond te rapen.

Het programma bevindt zich nog in de testfase en zal binnenkort in de praktijk worden gebracht in de stad Södertälje. De bedoeling is dat de getrainde kraaien sigaretten en ander klein afval oppakken en deponeren in een voedseldispenser. Na elk afgeleverd stukje rotzooi, wordt het dier beloond met iets te eten.

De oprichter van het bedrijf, Christian Günther-Hanssen, laat weten dat voor kraaien is gekozen, omdat die tot de meest intelligente vogelsoorten behoren. Niet alleen is het dier slim genoeg om het afval niet voor voedsel aan te zien, ook kopiëren ze elkaars gedrag, waardoor er al gauw een heleboel kraaien aan het afvalprogramma meewerken.

Volgens Günther-Hanssen kan met de kraaienmethode het opruimen van de peuken zeker driekwart goedkoper uitvallen dan nu het geval is. Daarnaast is er volgens hem nog een andere reden om de vogels in te zetten: ‘Het is blijkbaar makkelijker om kraaien te leren sigaretten op te ruimen, dan om mensen te leren ze niet op straat te gooien’.