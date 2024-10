Zweden en Noorwegen remmen cashloze samenleving af door Russische cyberdreiging

Sinds de Russische invasie in Oekraïne en de dreigende taal richting de Baltische staten en Scandinavië – met name Zweden en Finland vanwege hun toetreding tot de NAVO – zorgt ervoor dat overheden hun plannen bijstellen. De landen hebben in toenemende mate last van cyberaanvallen die worden gelinkt aan het Kremlin.

In zowel Zweden als Noorwegen overweegt de overheid wetgeving in te voeren die het recht op contant betalen garanderen. Vooral in de horeca, maar ook bepaalde winkels, kunnen nu zelf bepalen of ze wel of geen contante betaling accepteren. In Zweden is het aantal contante betalingen gedaald van 40 procent in 2012 tot krap 10 procent vorig jaar.