Zwartmaken en witwassen: onze Tweede Kamerverkiezingen Opinie • Vandaag • leestijd 6 minuten • 55 keer bekeken • bewaren

Zwartmaken en witwassen. Dat zijn de kenmerken van onze recente Tweede Kamerverkiezingen, met een echo in de periode onmiddellijk erna.

Een waarschuwing voor de lezer: ik heb nooit enige neiging gevoeld op D66 te stemmen. Dus misschien moet u nu ophouden met lezen.

Ooit een afsplitsing van de VVD, met keurige burgermannen die te veel door marketeers werden gestuurd. Dat begon al met het knarsende grind van Hans van Mierlo in 1967, de keuze voor een republiek hadden intussen de marketeers van D’66 al ingeleverd. Er deden later zelfs geruchten de ronde over een D66-bobo en een relatie met het staatshoofd. En zie het defilé van keurige burgermensen sindsdien: Thom de Graaf, Boris Dittrich, Alexander Pechtold, Sigrid ‘Nieuw Leiderschap’ Kaag en Rob 'Het kan wél' Jetten.

Ik deelde dus absoluut niet het gevoel van opluchting onder de columnisten en mediaduiders over de verkiezingsuitslag. Zij doen me denken aan de grap over het echtpaar in een te klein huisje met een grootmoeder, een oudtante en vijf kinderen. Het wordt hen te veel en de vrouw bezweert haar man advies te vragen aan de rabbi. Dat luidt: ‘Haal je geit en je kippen naar binnen!’ Het wordt vervolgens een gekkenhuis met al die beesten en de man wordt teruggestuurd naar de rabbi. ‘Zet je geit en je kippen weer buiten!’ Dat doen ze en ze leefden nog lang en gelukkig.

Het werd de VVD langzamerhand te ongemakkelijk met de tegensputters D66, CDA en CU. Laten we de geit van Geert en de kippen van Caroline erbij halen! Het werd een gekkenhuis, waarnaar de vreselijke geit en de akelige kippen weer naar buiten moesten.

Hoera! De pacificerende consensusdemocratie weer terug en de lobbygroepen kunnen de kurken laten knallen!

De media signaleerden verrassend instemmend hoe triomfantelijk de ‘middenpartijen’ hun verkiezingsuitslag vierden. Met misplaatste zelfgenoegzaamheid, zoals iedereen kan constateren die een paar jaar terug zoomt. Dat relativeert nogal. Jetten rees als een komeet…tot wel twee zetels meer dan Kaag in 2021. Twee! Met dank aan de fascisten die zijn partijkantoor belegerden en aan de markteers die via zijn vage leuzen - 'Het kan wél' - de ruk naar rechts in zijn verkiezingsprogramma kundig wisten te camoufleren. Dick Pels ziet in Joop geen ruk naar rechts, maar ik raad de lezer aan het D66-verkiezingsprogramma eens te controleren.

Yeşilgöz verloor slechts twee zetels! Chapeau! Weliswaar heeft haar fractie er veertien minder dan Rutte vier jaar geleden, het laagste aantal zetels in negentien jaar. En dan toch dansen? ‘Aaltje, brutaaltje’, zou mijn grootmoeder haar hebben genoemd.

Daarentegen won onze ‘fatsoenlijke en normale christen’ Bontenbal er niet minder dan dertien! Toch is zijn fractie nog altijd een zeteltje kleiner dan in 2017 die van voorganger Buma, overigens ook al een erg fatsoenlijke en normale man.

Gelukkig waren er naast al de feestvarkens ook journalisten die uiterst verontrust waren.

Want ze signaleerden dat ondanks het forse verlies van de PVV extreemrechts nu 42 zetels in de kamer heeft en als je de BBB meetelt zelfs 46. Zelfs zij beschouwden helaas het zetelverlies van links (zeven) niet als een verzwakking in de strijd tegen extreemrechts, waartoe volgens mij ook de SGP behoort. Waarmee we op een derde van de nieuwe Tweede Kamer komen.

Ein weites Feld, het ingewikkelde onderscheid tussen extreemrechts, rechts-radicaal of fascistisch in ons land. Dat verdient een apart stuk. Misschien mag ik alvast één element daaruit lichten? Wilders deed naar aanleiding van de voor hem ongunstig verlopen verkiezingen een Trump-Bolsanaro. Eventjes, zoals een potloodventer in het park zijn kwalijk riekende regenjas pleegt open en dicht te flitsen.

Maar Wilders’ voorbeelden zijn fascistische presidenten.

Zwartmaken

Dan nu het zwartmaken en haat zaaien door PVV, VVD, BBB, FvD en JA21 en hun geestverwante journalisten. Zwartmaken van GroenLinks-PvdA, PvdD, SP, DENK, Volt of zelfs… D66. Als gevaarlijke bedreigingen voor onze politieke beschaving. De ‘links-progressieve havermelkelite’ volgens influencer Jonas Kooyman.

Die haat is niet alleen gericht tegen politici als Frans Timmermans, Esther Ouwehand en Jimmy Dijk – ‘Stalin’ volgens Jort Kelder in het FD – maar ook op linkse kiezers als u en ik. Wij mogen eigenlijk niet bestaan.

Veel media deden mee aan die framing, zij het vooral van Timmermans’ partij. Soms direct, door de wc-eenden van De Telegraaf, Vandaag Inside en de meeste andere talkshows. Soms indirect, zoals in wat vroeger kwaliteitskranten werd genoemd. Bijvoorbeeld door buitenproportionele aandacht te besteden aan de marginale minderheid van oude neoliberale vleermuizen die zich luidkeels tegen de fusie GroenLinks-PvdA keerde. ‘Een wanorde’, is die partij volgens Max Pam.

Slechts een kleine minderheid van professionals als Kees Boonman en Tom-Jan Meeus bleef zich verzetten tegen de framing van linksradicale monsters. En dan zwijgen we nog over de ongecontroleerde stromen rechtse bagger uit de sociale media, van zogenaamde influencers, meestal varianten van de wc-eenden.

Mede als onderdeel van hun maatschappelijke taak dienen media partijen en hun vertegenwoordigers te beschermen tegen die zwartmakende en haat zaaiende framing. Door nauwkeurige factchecking, door onderzoek, hoor en wederhoor.

Wanneer media dit nalaten, zijn ze niet alleen indirect verantwoordelijk voor het geweld tegen partijkantoren en fysieke bedreigingen van politici, maar ook voor ongelijke kansen in de verkiezingen. Behalve enkele individuele journalisten bood slechts Nieuwsuur een oase. Dat ontmaskerde bijvoorbeeld de ideale schoonzoon Henri Bontenbal als een benauwde ‘gristen’ in de traditie van Jan Peter Balkenende en erger. De laatste had ooit als premier zijn voorganger gedesavoueerd door in het buitenland te verzekeren dat hij uiteraard tegen het inmiddels tot wet verheven gelijkslachtige huwelijk had gestemd. Ook een heel fatsoenlijke en normale man, overigens.

Witwassen

Maar hoe zit het met het witwassen? Jetten zal uiteraard ‘gristen’ Bontenbal gedachteloos witwassen, net als de rechts-radicale Yeşilgöz. Immers leiders van ‘normale middenpartijen’ volgens de journalisten, onder wie helaas ook Boonman en Meeus. In hun ogen zijn in Schoof I die arme VVD en BBB ‘besmet’ door de PVV, maar is dat nu gelukkig voorbij. Besmet?

We vergeten even al die VVD’ers als Opstelten, Teeven, Kamp, Verdonk en Jorritsma, Van Nieuwenhuizen en Wiebes die in het verleden de partij naar rechts hebben getrokken. Mark Rutte die ‘de linkse wolk’ als bedreiging voor Nederland zag. Besmet? Dan vergeten we het exorbitante boerengeweld van voor 2024.

Voorbij? Zojuist heeft VVD-minister Pauw op de valreep een wetsontwerp van haar voormalige collega Van Hijum in de prullenbak geworpen. Omdat de lobby van uitzendbureaus haar had uitgelegd dat daarmee arbeidsmigranten te duur werden.

Met Wilders-‘antagonist’ Ingrid Coenradie en de voormalige CDA’er Diederik Boomsma zou ook JA21 een nette partij zijn geworden. Behalve de VVD – die keer op keer GroenLinks-PvdA uitsluit – lijkt ook Bontenbal JA21 een potentiële coalitiepartner te vinden.

Hoezo? Een islamofobe remigratiepartij met de ‘dobbern****s’ van Annabel Nanninga? Die onlangs ons, demonstranten tegen de Israëlische genocide, ‘nuttige idioten van Hamas’ noemde. Kennelijk weet ze niet dat dit type kwalificatie ooit door Lenin is gemunt.

Het wetsvoorstel dat Eerdmans samen met de SGP – jawel! – had ingediend om gebedsoproepen in te dammen is zojuist in een advies de Raad van State afgemaakt als ‘discriminerend’. Overigens wil de BBB hierin nog verder gaan. Beide partijen heeft Yeşilgöz op het oog om voor haar rechtse ‘middenkabinet’ een meerderheid in de Tweede Kamer te verwerven. En vooral in de Eerste, waarin de BBB tot 2027 de grootste fractie is.

Wat is Jettens opdracht voor D66-verkenner Wouter Koolmees, de allengs meer sneue baas van de NS? Moet hij samen met Yeşilgöz en Bontenbal zowel JA21 als BBB witwassen? Net als D66 voorheen de ultraconservatieve ChristenUnie? Moet Koolmees GroenLinks-PvdA uitsluiten omdat de partij onoverkomelijke bezwaren heeft tegen het politieke en economische rechts-radicalisme van de VVD?

Of moet Jetten pal staan tegen JA21 en BBB? Niet omdat zij vanwege de uiterst geringe competenties van hun vertegenwoordigers een ‘stabiele coalitie’ in de weg staan, maar door hun uiterst abjecte politieke standpunten.

En moet Jetten vervolgens tot het uiterste gaan om GroenLinks-PvdA binnenboord te halen?