Zwarte vrouwelijke sint Queen Nikkolah bedreigd na rechtse hetze

“Gent kreeg kritiek omdat de stad, naast de traditionele intrede van de sint, ook een artieste had uitgenodigd die een performance zou geven in het stadhuis waarin een zwarte en vrouwelijke sint de hoofdrol speelt.”

“Er is een beeld ontstaan dat we de traditie zouden willen vervangen, dat klopt helemaal niet”, stelt El-Bazioui. Dat verkeerde beeld werd de wereld in geholpen door (extreem)rechtse politici van Vlaams Belang en de N-VA. Queen Nikkolah is al jaren actief, maar werd de afgelopen weken opeens het mikpunt van de rechtse cancelcultuur.