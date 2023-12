Zwarte vrouw belt politie wegens huiselijk geweld en wordt direct zelf doodgeschoten

Het incident dateert van 4 december. Finlayson had de politie gebeld nadat zijn en haar 9-jarige dochter waren mishandeld door de ex van de vrouw. In het telefoongesprek met de alarmcentrale zegt Finlayson zo snel mogelijk hulp van de politie nodig te hebben omdat haar ex weigerde het huis te verlaten. Ook is te horen hoe ze schreeuwt en tegen een man zegt dat hij van haar af moet gaan.