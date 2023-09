Zwarte Piet wordt pr-ramp

14 dec. 2014 - 9:33

Niet dat ik veel touw aan deze post kan knopen maar het is uw laatste vandaar even een reactie. Ik heb een greep uit uw posts gelezen en ik ben van mening dat u met heel veel plezier de boel wil polariseren. Uw stellingen zijn zeer agressief en biedt geen enkel houvast dat tot een dialoog kan leiden. U wilt geen brug slaan maar een muur bouwen en dat is zo schrijnend aan deze discussie: het is gekaapt door extreme mensen met een zeer rigide houding. Even voor de duidelijkheid: ik vind dat er altijd geluisterd moet worden naar mensen die zich gekwetst voelen en heb dan ook totaal geen moeite met een paar gekleurde Pieten in de mix. Dat gezegd hebbende heb ik mijn begrip voor uw zaak (als je daar van kunt spreken) na de Intocht verloren. Er is namelijk door de gemeenten heel veel gedaan om de gekwetsten tegemoet te komen: er waren kleurpieten, clownspieten, stroopwafel en Kaaspieten, dit bleek niet genoeg en daarom werd het feest (ruw) verstoord. Ik vind dit zeer kwalijk en het heeft mij duidelijk gemaakt dat er bij de Antipieters iets anders speelt en dat is een enorm minderwaardigheidscomplex tov de blanke medemens. Het optreden van het boegbeeld Q Gario (waar ik aanvankelijk zeer veel respect voor had) en zijn beweegredenen zijn op zijn minst dubieus te noemen. Het pluggen van zijn boekje tijdens zijn gesprek met Kockelman deed mijn beeldvorming over hem geen goed. Het liet mij achter met een gevoel van 'knuppel in het hoenderhok' en hard wegrennen. De buit is namelijk binnen.. Verder heeft de USA weinig recht op kritiek want als het ergens een zooitje mbt tot discriminatie en mensnerechten is dan is het wel in Amerika. Tot zover, Zaff'er.