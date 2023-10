Zwarte man die zestien jaar onterecht in gevangenis zat, na vrijlating doodgeschoten door agent Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 740 keer bekeken • bewaren

Leonard Cure, een zwarte Amerikaanse man die meer dan zestien jaar in de gevangenis heeft gezeten wegens een onterechte veroordeling, is maandag tijdens een verkeerscontrole doodgeschoten door een politieagent. Het tragische voorval gebeurde in de zuidelijke staat Georgia.

Volgens het onderzoeksbureau van Georgia (GBI) dat de toedracht van de dodelijke schietpartij onderzoekt, werd Cure staande gehouden bij een verkeerscontrole, maar is niet duidelijk waarom. Cure stapte zoals gevraagd door de agent uit de auto, maar verzette zich toen de agent hem bleek te arresteren. Daarop werd Cure eerst getaserd en vervolgens geslagen met de gummiknuppel. Toen Cure nog steeds verzet bood, aldus de politie, trok de agent zijn vuurwapen en schoot Cure dood.

Cure werd in 2003 veroordeeld voor een gewapende overval in Florida. Omdat hij al een strafblad had wegens diefstal, kreeg hij levenslang, hoewel hij volhield onschuldig te zijn. Uit een hernieuwd onderzoek in 2020 bleek dat tijdens de rechtszaak het “solide alibi” van Cure volstrekt genegeerd was en dat er geen enkel fysiek bewijs voor Cures schuld was, noch waren er ooggetuigen. Een onafhankelijke commissie besloot unaniem tot vrijlating.

Seth Miller, directeur van de mensenrechtenorganisatie die Cure bijstond tijdens zijn onterechte gevangenschap, noemt het bericht over de dodelijke schietpartij “verwoestend”. Ook zei hij zich maar nauwelijks voor te kunnen stellen hoe het voor Cures ouders moet zijn, “weten dat je zoon onschuldig is en te zien hoe hij veroordeeld wordt tot levenslang in de gevangenis, wordt vrijgesproken, en zodra hij vrij is wordt doodgeschoten”.