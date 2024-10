Zwarte Afrikaanse migranten Libanon muurvast tussen moordzuchtig Israël en racisme lokale bevolking Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 232 keer bekeken • bewaren

Duizenden Afrikaanse burgers zitten momenteel vast in Libanon. Zij verkeren in levensgevaar door enerzijds de Israëlische aanvallen waarbij burgerdoelen niet worden geschuwd, anderzijds door racistische praktijken binnen Libanon zelf waardoor ze niet in staat zijn een veilig heenkomen te vinden. Dat blijkt uit een reportage van DW.

Veel in Libanon aanwezige Afrikanen werken er als huishoudelijk medewerker. Na de Israëlische aanvallen op Hezbollah en de daaropvolgende invasie, sloegen veel Libanezen op de vlucht. Hun Afrikaanse werknemers werden daarbij in de steek gevallen. Zo vertelt een Keniaanse huishoudster dat zij en vrienden van haar toegang tot opvangplekken werd geweigerd omdat ze geen Libanezen zijn. “Deze mensen geven niets om ons, we zijn werkmachines voor hen,” zegt Regina Blessing Kyalo.

Volgens de Verenigde Naties zitten de meeste opvangcentra in Libanon inmiddels vol, met als gevolg dat veel mensen de nacht doorbrengen op straat of in openbare parken om zo de raketaanvallen te vermijden. Duizenden arbeidsmigranten, voornamelijk zwarte vrouwen uit verschillende delen van Afrika, kunnen volgens de hulporganisaties nergens terecht. Behalve een gebrek aan veilige opvang, worden veel vrouwen als freelancer ingehuurd en krijgen nu dus niet betaald. Veelal worden hun reisdocumenten ingenomen door hun werkgevers.

De Libanese overheid noemt een aantal van ruim 1,2 miljoen mensen die door de Israëlische aanvallen ontheemd zijn geraakt. Daarin worden de Afrikaanse arbeidsmigranten niet meegenomen. De International Organization For Migration (IOM) schat dat er nog eens 175.000 migranten in het land zijn die geen kant op kunnen. Dat geldt ook voor Kyalo, die tegen DW zegt dat haar werkgever haar paspoort in handen heeft en dat ze vooralsnog geen enkele mogelijkheid heeft om terug naar Kenia te gaan. Zonder paspoort hebben de vrouwen ook geen toegang tot openbare diensten, zoals de gezondheidszorg. IOM vermoed ook dat een deel van de Afrikaanse arbeidsmigranten nog altijd zijn opgesloten in de huizen die hun werkgevers inmiddels zijn ontvlucht.