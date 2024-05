Zware zonnestorm treft dit weekend de Aarde Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 197 keer bekeken • bewaren

Een zware zonnestorm stevent op de Aarde af en dat kan problemen gaan opleveren. Het Amerikaanse Space Weather Prediction Center heeft voor het eerst in 20 jaar een waarschuwing afgegeven in categorie G4, het op een na hoogste alarmniveau. De storm kan vrijdagavond arriveren en tot zondag aanhouden. Het gevaar van een zonnestorm zit niet zoals bij een gewone storm in windstoten maar in de uitval van elektronische apparatuur door de straling.

Rob van den Berg, van Sterrenwacht Sonnenborgh, noemt de zonnestorm bijzonder. (…) 'Er wordt zonnematerie van de zon afgeschoten. Dat zijn elektrisch geladen deeltjes, die ervoor zorgen dat er stroom gaat lopen door kabels, computers en elektrische apparatuur.' Deze elektrisch geladen deeltjes wekken uit zichzelf stroom op. Een apparaat dat niet in het stopcontact zit, kan zo nog steeds onder stroom te komen staan, zegt Van den Berg. Hij vertelt over het Carrington Event in 1859, toen er een G5-storm was. Doordat er zo'n hoge stroom door de telegraafverbindingen heenliep, vlogen er telegraafhuisjes in brand. 'Hierdoor kregen telegrafisten een elektrische schok. Als er nu een G5-storm zou komen, kunnen computers en elektrische systemen doorbranden. Bij deze G4-storm gaat het om stroomuitval, navigatiesystemen en hoogfrequente radio's.'

Ruimtevaartuigen kunt uit koers raken door de zonnestorm. Mensen worden tegen de directe gevolgen beschermd door het magnetisch veld van de planeet maar er kunnen wel allerlei storingen op gaan treden en bijvoorbeeld pijpleidingen kunnen plots onder stroom komen te staan. Vliegtuigen die normaliter over de Noordpool gaan worden omgeleid om de inzittenden te beschermen tegen de straling. Er is tegen de zonnestorm weinig te ondernemen. Pas een tot anderhalf uur voordat het fenomeen de Aarde bereikt, is duidelijk hoe krachtig deze zal zijn.

Als gevolg van de zonnestorm zal het noorderlicht dit weekend in grote delen van het noordelijk halfrond mogelijk zichtbaar zijn.

Space.com meldt dat het de hele week al onrustig is in de nabije ruimte.