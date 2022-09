Zware overstromingen in Griekenland, Bulgarije

De straten van Thessaloniki, de tweede stad van Griekenland, veranderden binnen enkele minuten in kolkende rivieren nadat er vrijdag enorme hoosbuien losbarstten. Op videobeelden is te zien hoe een scooterrijder die door het noodweer werd overvallen door de watermassa wordt meegesleurd. Het noodweer hield tot laat vrijdagavond aan.

Ook Bulgarije wordt getroffen door het extreme weer. Dorpen raakten afgesloten van de wereld en bewoners moesten op de daken klimmen om gered te worden door helikopters van het leger. Er zijn voor zo ver bekend geen dodelijke slachtoffers gevallen. In het getroffen gebied, rond Karlovo in het midden van het land, viel in korte tijd 191 liter regenwater per vierkante meter, meldt de nieuwssite Novinite. Bruggen en wegen zijn verzwolgen.