Zware overstromingen in Frankrijk, burgers negeren veiligheidsmaatregelen

In de Franse departementen Indre-et-Loire en Vienne is sprake van zware overstromingen. Hulpdiensten zijn gemobiliseerd. Ouderen en kwetsbare personen worden geëvacueerd. Een kajakker wordt vermist. Het zou volgens sommigen om de zwaarste overstromigen in honderd jaar gaan.

In het departement Vienne is code rood van kracht voor overstromingen. De rivier Creuse stond vanmiddag al 6,78 meter hoog. Het water zou in de loop van de dag nog verder kunnen stijgen en zo het record uit 1896 kunnen evenaren. (...) Ook in het departement Indre-et-Loire is code rood van kracht. Daar zijn meer dan 100 mensen geëvacueerd. Het gaat onder meer over een 70-tal inwoners van een woonzorgcentrum aan de oever van de Vienne.