Zware orkaan treft Caraïben, X labelt levensreddende waarschuwing als 'desinformatie'

Het zuidoosten van de Caraïben wordt zwaar getroffen door Berry, een orkaan die met windsnelheden van 260 kilometer per uur de categorie 5 nadert, de zwaarste die er is. Niet alleen de kracht van de orkaan is ongebruikelijk, Berry slaat ook veel vroeger dan gebruikelijk in het seizoen toe. De orkaan verplaatst zich snel. Volgens de premier van Grenada is het nabijgelegen eiland Carriacou binnen een half uur verwoest. Op Grenada zelf viel al een dodelijk slachtoffer als gevolg van het natuurgeweld.

AccuWeather, een van de bekendste meterologische diensten ter wereld, waarschuwde donderdag al voor de naderende orkaan. "De eerste orkaan van 2024 kan volgende week door de Caraïben trekken," gaf de dienst als commentaar bij een accurate projectie van de koers die de orkaan zou volgen. De dienst was daarmee 30 uur eerder dan andere meteorologische bulletins. De dienst wilde met de waarschuwing mensenlevens redden. "Dat was in dit geval extra belangrijk omdat het nog maar heel vroeg in het orkaanseizoen is en op het moment dat we de waarschuwing afgaven was er nog geen officiële informatie van overheden," verklaart de hoofdmeteoroloog van AccuWeather, John Porter, aan The Independent. Hij wijst er op dat het enige tijd kan duren voordat mensen doordringen worden van het gevaar.

De waarschuwing van AccuWeather werd echter door X, het voormalige Twitter dat door miljardair Elon Musk is omgevormd tot een extreemrechtse propagandamachine, aangemerkt als 'desinformatie'. "Officiële orkaanvoorspellingen komen alleen van het National Hurricane Center (NHC)", schreef X onder het bericht. "Deze 'voorspelling' kan nauwelijks geverifieerd worden." Porter merkt op dat die toelichting zelf niet klopte en het publiek daarmee op het verkeerrde been zette. Ondertussen pompte X wel allerlei echte desinformatie over de orkaan rond.

AccuWeather trachtte vergeefs X te bereiken om de informatie recht te zetten, terwijl in een noodsituatie als deze ieder uur telt. Informatie over noodweer wordt ook steeds belangrijker omdat als gevolg van de klimaatcrisis verrasssende extreme weersomstandigheden steeds vaker gaan optreden.

De minister-president van Grenada, Ralph Gonsalves, hekelt het gebrek aan politieke wil in West-Europa en de VS om de klimaatcrisis aan te pakken. Gonsalves heeft het over een “monster van een storm” die daken van gebouwen rukt, waaronder het dak van een 204 jaar oude kathedraal in de hoofdstad Kingstown. “We hebben geen elektriciteit, de regen slaat tegen de gebouwen en de wind giert door de straten. Wellicht wordt het alleen maar erger. De komende uren worden verschrikkelijk”, aldus de minister-president. Op Union Island, een eiland dat behoort tot Grenada, zijn al 90 procent van de huizen hun daken verloren, aldus nog Gonsalves.

Berry trekt richting Midden-Amerika en zal later vermoedelijk met volle kracht Jamaica treffen. De orkanen worden mede veroorzaakt door de ongekende uitstoot van broeikasgassen door industrielanden. De kwetsbare eilandstaten zijn daar de eerste slachtoffers van, terwijl in veroorzakende landen als Nederland politici aan de macht komen die de klimaatcrisis glashard ontkennen.