Zwangere vrouwen blootstellen aan PFAS heeft zelfde effecten als roken

Blootstelling aan PFAS tijdens de zwangerschap kan flinke gevolgen hebben voor het kind. Baby’s lopen een grotere kans op een laag geboortegewicht. Later in het leven lopen ze juist weer meer kans op overgewicht. De gevolgen van PFAS-blootstelling zijn te vergelijken met roken tijdens de zwangerschap, blijkt uit nieuw onderzoek .

PFAS, oftewel poly- en perfluoralkylstoffen, is een verzamelterm voor ongeveer 15.000 chemische stoffen die bestand zijn tegen vuil, water en hitte. De laatste jaren nemen de zorgen over deze chemicaliën toe. Ze zijn nauwelijks afbreekbaar en blijken flinke gezondheidseffecten te kunnen hebben. Zo neemt de kans op kanker en andere gezondheidsschade toe.

De precieze reden voor de gevolgen van PFAS op het gewicht van baby’s is nog niet met zekerheid vast te stellen, vertelt onderzoeker Jamie Liu aan The Guardian . Het vermoeden bestaat dat de blootstelling gevolgen heeft voor de zogeheten DNA-methylering. Dit proces “vertelt het lichaam hoe het leven buiten de baarmoeder zal zijn”, aldus Braun. PFAS lijkt op die manier tot wel twaalf jaar lang invloed te kunnen uitoefenen op de groei van het lichaam.

Het is niet makkelijk voor zwangere vrouwen om zich te wapenen tegen blootstelling aan PFAS, erkent Braun. Een van de mogelijkheden is meer vers, onverpakt voedsel eten. PFAS komt regelmatig via verpakkingsmateriaal in het lichaam.