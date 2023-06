Zwangere Giel Beelen weet helemaal niet hoe hij 'in het nu' moet leven

Giel Beelen is samen met zijn partner zwanger en de beroemde radiomaker neemt daarom even een time out van zijn werk om de wereld rond te reizen en "in het nu" te leven. Dat laatste fascineert Janneke de Bijl. Of liever gezegd irriteert haar. In haar Druktemakers-column bij De Nieuws BV gaat ze in op de hippe trend en legt uit waarom de stap die Beelen neemt juist niets met "het nu" te maken heeft maar gewoon een hautaine manier is om alle anderen tot stumperds te verklaren.