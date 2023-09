Zwaarwerkregelingen blijven noodzakelijk

3 sep. 2023 - 12:15

AOW en pensioenleeftijd zijn gekoppeld aan de verwachte levensverwachting. Een slimme wet, want dit voorkomt allemaal discussies. En hier hebben alle sociale partners mee ingestemd. Dus niet gek dat er een verschil is met Duitsland, want die kent deze koppeling niet. Overigens: de gemiddelde levensverwachting is Duitsland is ongeveer 6 maanden korter dan NL... Ja zware beroepen moeten we ontzien maar waanzin natuurlijk om deze mensen achter de geraniums te zetten, terwijl ze zoveel kennis en kunde hebben voor jongere generaties. Dus zet in op verandering van baan als je het zware werkt niet meer kan doen. Dat voorkomt ook de eindeloze discussie over wat een zwaar beroep is, voorwaarde voor definitief stoppen. Bovendien: er is nergens onafhankelijk vastgelegd wat iemands arbeidsverleden is, en hoe zwaar deze banen waren.