Zure Trump zoekt weer ruzie met Rihanna

De verliezer van de vorige Amerikaanse presidentsverkiezingen kan het niet laten via sociale media zijn vaak eenzijdige vetes met jan en allemaal uit te vechten. Ditmaal met zangeres Rihanna aan de vooravond van de Super Bowl, de grote finale van het American football, waar Rihanna in de rust een optreden zal geven.

Zondag wordt de finale gespeeld in Arizona. Dit weekend voelde de Republikeinse politicus Ronny Jackson uit Texas zich geroepen om te verkondigen dat Rihanna de doorgaans spectaculaire show in de rust niet mocht verzorgen. De reden: in 2020 schreef de zangeres een anti-Trump boodschap op een auto. Onvergeeflijk natuurlijk.

Dat vond ook Trump, die nog meer redenen heeft om verongelijkt te zijn. In 2018 startte hij zijn verkiezingscampagne door tijdens zijn bijeenkomsten muziek van Rihanna te draaien. Nadat een journalist van de Washington Post dat in een live-verslag op Twitter meldde, antwoordde de zangeres: “Niet lang meer. Ik noch mijn mensen zullen ooit op zijn bijeenkomst zijn of erbij in de buurt komen.” Na een korte rechtszaak verbood de rechter Trump ooit nog muziek van de zangeres op bijeenkomsten te draaien.

“Zonder haar stylist zou ze niets zijn,” schreef Trump dit weekend op zijn eigen sociale netwerk Truth Social. “Slecht in alles en geen talent”, voegde hij eraan toe. De 34-jarige Rihanna brak op haar 16e door en bracht sindsdien acht succesvolle albums uit. Daarnaast speelde ze in zeven films. Ze won onder meer dertien American Music Awards, negen BET Awards, dertien Billboard Awards en negen Grammy’s. Ze bezit Guinness-wereldrecords voor onder andere de vrouwelijke artiest met de meeste nummer 1-hits in een jaar en de meeste opeenvolgende nummer 1-hits. Daarnaast richtte ze een cosmeticalijn op die inmiddels meer dan een miljard dollar waard is. In haar land van herkomst werd Rihanna direct na het onafhankelijk verklaren van het Britse gemenebest uitgeroepen tot de eerste nationale held van de nieuwe republiek.