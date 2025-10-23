Zullen we het even hebben over Pawel? Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 271 keer bekeken • bewaren

Onur Erdem Vakbondsbestuurder FNV Handel Persoon volgen

Zullen we het even hebben over Pawel, de Poolse arbeidsmigrant, die al negen jaar(!) als orderpicker vanuit een distributiecentrum in Pijnacker er samen met zijn collega’s voor zorgt dat de schappen in de Appie bij jou om de hoek zijn gevuld? Pawel die met zijn collega’s opkomt voor zijn rechten. Een unicum. Wat je hier gaat lezen, dat zul je niet geloven.

Trouw als Pawel Rudzki (30) is, wil hij het liefst in dienst bij AH, dat geeft hem bestaanszekerheid en biedt perspectief voor hem en zijn gezin. Pawel is niet zielig, hij werkt hard, gaat in zijn vrije tijd naar de sportschool en houdt van wandelen met zijn hond. Wat Pawel bijzonder maakt is dat hij afgelopen zomer met een groep collega’s het DC van Albert Heijn in Pijnacker grotendeels plat heeft gekregen door een grote groep Poolse uitzendkrachten te organiseren en te gaan staken voor gelijke behandeling.

Hij is dus vakbondsleider.

Want waar je bijna alle politici over hoort, en waar bijna iedereen in Nederland het over eens is: de omstandigheden voor arbeidsmigranten die zijn nu te slecht en die moeten beter. Nou, Pawel vindt dit ook. En iedereen in zijn omgeving is er trots op dat hij opkomt voor de rechten van hemzelf en zijn collega’s. Wanneer zie je dat nou? Dat zoveel arbeidsmigranten, uitzendkrachten, zo lang staken. Een historische actie vóór gelijke rechten. Maar Albert Heijn, die tijdens de staking vals spel speelde en volop stakingsbrekers inzette via uitzender OTTO, die zinde op wraak.

En dan nu dit: Het grote Albert Heijn, de multinational, met het predicaat Royal, heeft besloten zijn pijlen te richten op Pawel, het kaderlid van de FNV. Na de acties werd hij opeens geconfronteerd met verzonnen waarschuwingen en een verbetertraject. En op woensdag 15 oktober viel het doek voor hem. Albert Heijn had een heel verhaal uitgedacht. En dat dit bezijden de waarheid is, maakt voor de grootgrutter geen ene moer uit.

Voor Pawel viel de Dutch dream in duigen. Hij moest stante pede zijn kluisje leegruimen en kon vertrekken. Dat was allemaal één dag voordat heel veel collega’s van Pawel gebeld zouden worden over een vast contract bij Albert Heijn. Pawel had ook gesolliciteerd en zou als eerste aan de beurt zijn omdat hij het langste als uitzendkracht in dienst was. Een mooie afspraak die we in het holst van de nacht hebben bereikt bij AH na maandenlang vruchteloos onderhandelen over de cao. Enfin. In plaats daarvan mocht hij woensdagavond de 15e aan zijn vrouw en zoontje gaan vertellen dat hun gezin een onzekere periode tegemoet zal gaan.