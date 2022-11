‘Zullen we Gideon van Meijeren en Caroline van der Plas tijdens het WK opsluiten in een kooi?’

“Heeft de KNVB al instemmend gereageerd? Ik mag toch hopen dat Gijs de Jong, onze eigen Infantino, zich hier inmiddels achter heeft geschaard. En wat vindt Willem Vissers van de Volkskrant, die als luis in de pels op weg is naar het toernooi? Kan hij zich vinden in de formulering? We hebben allemaal mee mogen genieten van zijn innerlijke strijd die werd gewonnen door de onderzoeksjournalist Willem Vissers, de Beobachter zonder wie we anders nooit zouden weten wat er zich achter de schermen in dat gekke land in die zandbak gebeurt.”

Van Roosmalen is helemaal geïnspireerd door de oproep van Infantino. Er is nog zoveel meer mogelijk. “Zullen we met zijn allen tijdens het toernooi net doen alsof er geen inflatie is? Laten we de prijzen tijdens het voetballen bevriezen. En zullen we alsjeblieft een dag of dertig niet zeiken over het klimaat? Natuurlijk, de aarde gaat ten onder, maar nu even niet. Niet tijdens het voetballen. Zullen we tijdens wedstrijden van Oranje Gideon van Meijeren en Caroline van der Plas opsluiten in een kooi? Kijken hoe dat uitpakt.”