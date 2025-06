Zuivelsector indoctrineert schoolkinderen met misleidend lesmateriaal

Het lespakket ‘Natuurlijk Zuivel!’, dat op honderden Nederlandse scholen wordt gebruikt, bevat onjuiste en misleidende informatie. Ook is onvoldoende duidelijk dat het door de zuivelindustrie samengestelde materiaal reclame is. Tot die conclusie is de Reclame Code Commissie (RCC) gekomen na een klacht van Wakker Dier.