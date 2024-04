Zuid-Koreaanse vrouwen pikken achterstelling niet meer en zweren mannen af Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 318 keer bekeken • bewaren

Vrouwen in Zuid-Korea zijn het zat systemisch achtergesteld te worden en door veel mannen – en de overheid – vooral te worden gezien als huishoudster en broedmachine. Dat heeft geleid tot de 4B-beweging, die kortweg nee zegt tegen heteroseksuele relaties, die snel in populariteit toeneemt. Het effect is duidelijk zichtbaar: niet eerder lag het Zuid-Koreaanse geboortecijfer zo laag.

De beweging stamt uit 2019 en staat voor de vier B’s: bihon (geen heteroseksueel huwelijk), bichulsan (geen kinderen), biyeonae (niet daten) en bisekseu (geen heteroseks). De beweging groeit dankzij sociale media rap in populariteit en video’s over het onderwerp op bijvoorbeeld TikTok trekken miljoenen kijkers.

Zuid-Korea kent wereldwijd een van de hoogste cijfers qua geweld tegen vrouwen binnen relaties: 41,5 procent van de Zuid-Koreaanse vrouwen krijgt ermee te maken, tegenover gemiddeld 30 procent wereldwijd. Ook is de loonkloof tussen mannen en vrouwen in Zuid-Korea vele malen groter dan gemiddeld elders in de wereld. In Zuid-Korea verdienen vrouwen maar liefst 31 procent minder dan mannen in gelijke functies, wereldwijd is dat in de rijkere landen “slechts” 11,6 procent.

Terwijl vrouwen vechten voor gelijkstelling, worden ze ook vanuit de overheid stevig tegengewerkt. Zo verkondigde de huidige president Yoon Suk Yeol tijdens zijn verkiezingscampagne dat structureel seksisme in Zuid-Korea niet meer bestond. Dat zijn plan om het ministerie voor Gendergelijkheid op te heffen mislukte, is omdat de Democratische Partij – die een meerderheid in het parlement heeft – dat blokkeerde.

De 4B-beweging is niet uitsluitend een reactie op de overheid, die vrouwen actief oproept vooral meer kinderen te krijgen en in 2016 zelfs een landkaart publiceerde met daarop een overzicht van het aantal vrouwen in een vruchtbare leeftijd (tussen de 15 en 49 jaar) per regio. Ook jonge Zuid-Koreaanse mannen zetten zich in toenemende aantallen fel af tegen de vrouwelijke roep om gelijkheid: uit een peiling uit 2021 bleek dat 66 procent van de jonge mannen vinden dat ze geen feministen accepteren als familie, vrienden, collega’s of buren.