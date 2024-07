Zuid-Europa verwacht zomer geteisterd door bosbranden, nu al toeristen geëvacueerd Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 159 keer bekeken • bewaren

Wie naar Zuid-Europa op vakantie gaat doet er goed aan zich even in te lezen hoe te handelen in geval van bosbranden. 2024 lijkt als gevolg van de klimaatcrisis namelijk het jaar van nog meer verwoestingen door vlammen te worden. Turkije en Griekenland kampen vroeger en heviger dan normaal - voor zo ver dat nog bestaat - met bosbranden. In Turkije waren er in de maand juni maar liefst 430 bosbranden. Van de grootste is bijna de helft nog niet onder controle, vooral de regio rond de Middellandse en Egeïsche Zee wordt zwaar getroffen.

"Bosbranden komen hier al jaren voor, maar er zijn er dit jaar 5 keer zoveel als vorig jaar", zegt correspondent Rob Vreeken vanuit Turkije in De Ochtend. "Er zijn nog op verschillende plaatsen in het land branden aan de gang. Het gaat momenteel vooral nog over landbouwgebied en geen toeristische gebieden en steden. Er is al melding van 11 doden en 44 gewonden. Inwoners en toeristen worden geëvacueerd."

Ook in Griekenland werden inmiddels vakantiegangers op de eilanden Chios en Kos voor hun eigen veiligheid geëvacueerd. De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis heeft de bevolking al gewaarschuwd zich voor te bereiden op een heftige zomer wat betreft natuurgeweld. De vlammen likten al aan de buitenwijken van Athene.

De Europese Unie bereidt zich ook voor op een ramp. Zo is er onder meer een internationaal brandbestrijdingsteam van zo'n 556 brandweerlieden uit 12 landen gevormd die waar nodig bij kunnen springen. Tegelijkertijd is er een vloot van blusvliegtuigen in het leven geroepen die bestaat uit 28 toestellen en 4 helikopters. Het blusmaterieel is gestationeerd in 10 verschillende landen. Nog een 600 miljoen euro is vrijgemaakt om 12 extra vliegtuigen aan te schaffen in een poging het vernietigende vuur te bestrijden.