Zuid-Aziatische overheden grijpen in vanwege blokkade Straat van Hormuz: vierdaagse werkweek, geplande stroomonderbreking en rijverboden

Landen in Zuid-Azië nemen energiebesparende maatregelen om te voorkomen dat de olie- en gasvoorraden snel opraken. Zo heeft Sri Lanka, in navolging van de Filippijnen en Pakistan, de werkweek voor ambtenaren teruggebracht naar vier dagen.

Sri Lankaanse overheidsmedewerkers en docenten op scholen en universiteiten zijn vanaf nu vrij op woensdag. De overheid roept ook het bedrijfsleven op om werknemers nog maar vier dagen te laten werken.

Landen in Zuid-Azië zijn zwaar getroffen door de blokkade van de Straat van Hormuz, omdat zij het meest afhankelijk zijn van de olie- en gasleveranties uit de Golfregio. Zij zijn nu naarstig op zoek naar andere leveranciers. Ondertussen grijpen de overheden massaal in om energie te besparen.

Zo heeft Vietnam bedrijven gevraagd om werknemers vanuit huis te laten werken, om zo het woon-werkverkeer terug te dringen. In Thailand hebben ambtenaren het verzoek gekregen om de trap te nemen in plaats van de lift. In Myanmar mogen auto’s om de dag rijden: de ene dag voertuigen met even nummerborden, de andere dag is het de beurt aan de oneven nummerborden.

Bangladesh heeft een vervroegde vakantie voor de universiteiten afgekondigd. Ook zijn er in het land geplande stroomonderbrekingen. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat de kledingfabrieken, die belangrijk zijn voor de export, kunnen blijven functioneren.