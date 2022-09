Zuid-Afrikaanse minister: 'Israël moet verantwoordelijk gehouden worden voor Apartheid tegen Palestijnen' Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 97 keer bekeken • bewaren

De Zuid-Afrikaanse minister van Buitenlandse Zaken Naledi Pandor heeft bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties onomwonden het apartheidsregime van Israël veroordeeld. Pandor wees erop dat in de ruim zeventig jaar dat de VN bestaat, Palestina elk jaar wordt besproken. Vrijwel jaarlijks wordt er afkeurend gereageerd op de behandeling van Palestijnen door de Israëlische staat of worden er resoluties aangenomen, maar er wordt nooit naar gehandeld.

‘Israël moet verantwoordelijk worden gehouden voor zijn destructieve acties,’ sprak Pandor, die de Israëlische apartheid bij naam noemde. Volgens haar is het aan het aanhoudende Israëlische geweld te wijten dat een tweestatenoplossing inmiddels nagenoeg onmogelijk is.

Behalve voor Palestina, sprong Pandor ook in de bres voor de mensen in de Westelijke Sahara die strijden voor het recht op zelfbeschikking. Ze riep de VN op om te strijden voor mensenrechten over de hele wereld, ‘ongeacht de kleur of de geloofsovertuiging van de onderdrukten’.

Pandor noemde in haar toespraak ook Shireen Abu Akleh, de Palestijns-Amerikaanse journaliste die door het Israëlische leger werd doodgeschoten terwijl ze verslag deed van een inval door Israël in een vluchtelingenkamp op de Westelijke Jordaanoever. De dood van Abu Akleh is volgens Pandor een grimmig bewijs dat het leven voor vrouwen in conflictsituaties extra gevaarlijk is.