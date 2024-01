Zuid-Afrika doet wat de Arabische landen verzaken Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 393 keer bekeken • bewaren

Terwijl het in veel regeringscentra opvallend stil blijft, en de Arabische landen Palestina in de steek laten, sleept de regering van Zuid-Afrika Israël voor de hoogste rechters van de Verenigde Naties, die van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Met deze verfrissende stap schrijft de Zuid-Afrikaanse gemeenschap opnieuw geschiedenis, door de levenskansen van miljoenen mensen te vergroten.

De wereld heeft kunnen zien dat de Palestijnen zonder erbarmen door aanvalswapens op de grond, bommen uit de lucht en geschut vanaf de zee worden gedood. Hoewel het juridisch extreem lastig is om te kunnen aantonen dat Israël genocide pleegt, is het moedig wanneer Jurist Adila Hassim aan het begin van de zaak tegen Israël stelt dat middels de aanvallen op de Gazastrook doelbewust de levens van de Palestijnen worden verwoest.

Iedere keer wanneer een onschuldig kind of een journalist wordt vermoord in Gaza, brengt deze onmenselijkheid ons terug naar de ramp van 1948. Een catastrofe waarbij de Palestijnen uit hun huizen werden verdreven en op een barbaarse wijze vermoord. Tot op de dag van vandaag leveren de Palestijnen strijd voor erkenning van hun leed en verdriet. Israël wuift deze geschiedenis al bijna 76 jaar weg.

Dat het leven van een onschuldige Palestijn voor de Westerse landen niet gelijkwaardig is aan hun eigen leven, is inmiddels helder. Maar dat de Arabische leiders het vertikken om hun nek uit te steken, is natuurlijk laag-bij-de-gronds.

Ondanks dat er mensen zijn die de geschiedenis achter het conflict niet begrijpen, ontwikkelt de publieke opinie zich verrassend. De solidariteit voor Palestina neemt over heel de wereld massaal toe.Het is dankbaar om bijvoorbeeld de lotsverbondenheid tussen de diverse orthodoxe joodse gemeenschappen en de pro-Palestina activisten te zien groeien.

De Zuid-Afrikanen voelen, wegens hun eigen verleden van onderdrukkingen, vernederingen en apartheid, een verwantschap met de Palestijnen. Daarom leggen de Zuid-Afrikanen zich hier niet bij neer en zetten ze een historische stap tegen het onderdrukkende systeem van Israël. Wellicht kan het nog tot niets concreets leiden maar Israël zal voor het eerst zich moeten verantwoorden voor genocide. Dit is geschiedenis!

De Zuid-Afrikanen manifesteren zich standvastig en treden in de voetsporen van hun democratische icoon. De uitspraak van Nelson Mandela op 4 december 1997 in Pretoria op de Internationale Dag van Solidariteit met het Palestijnse Volk klinkt opnieuw en dit keer in de Nederlandse stad van Vrede en Recht: ''We weten maar al te goed dat onze vrijheid incompleet is zonder de vrijheid van de Palestijnen.''