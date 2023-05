Zuid-Afrika bewijst vriendendienst aan Poetin en wil zich terugtrekken uit Internationaal Strafhof

25 apr. 2023 - 17:57

Verder speelt een rol, dat het Amerikaanse Congres(Senaat) op 2 augustus 2002 de American Servicemembers' Protection Act (ASPA) heeft vastgesteld , ook wel bekend al de 'The Hague Invasion Act'. De Verenigde Staten behouden zich het recht voor om desnoods met geweld Amerikaanse militairen, die door het Internationaal Strafhof van oorlogsmisdaden worden verdacht, te bevrijden. Dat zou alleen kunnen door een aanval op het grondgebied van Nederland, een souvereine staat. Nederland kan dan militaire bijstand van de NAVO-bondgenoten inroepen, om zich tegen de Amerikaanse agressie te verweren. Amerika erkent het Internationaal Strafhof niet, maar tegen zijn staatsburgers -of tegen de president- kan wel een arrestatiebevel worden uitgevaardigd. De wettelijk in de ASPA vastgelegde rechtvaardiging voor een aanval op Nederland is strijdig met de 'Democratic Peace Theory': een democratie wordt niet geacht een andere democratie aan te vallen. De V.S. hebben via staatsgrepen of invasies democratische landen aangevallen om gekozen staatshoofden of regeringsleiders af te zetten: Iran (1953), Guatemala (1954), Congo (1960), Griekenland (1967), Chili (1973) en Nicaragua (1979-1990). Voor zijn inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van Nicaragua- met aanvallen van de 'Contras'- is Amerika veroordeeld door het Internationaal Gerechtshof van de VN in Den Haag (1986). Dan blijkt de 'Democratic Peace Theory' in de praktijk niet op te gaan.

