Zoveel domheid, de warmte moet Kamerleden naar het hoofd gestegen zijn

Henk Leenders Oud-lid Tweede Kamer voor de PvdA

Deze is week, door afwezigheid bij de stemming, een zeer omstreden amendement aangenomen in de Tweede Kamer, en in dezelfde week was er een debat over hoe wetten en rechtspraak werken, naar aanleiding van datzelfde amendement.

Eerst de stemming over het amendement. Er waren enkele Kamerleden niet aanwezig bij de stemming van dinsdag 1 juli, waardoor een amendement over strafbaarstelling van illegaliteit werd aangenomen, een amendement dat zeer omstreden is en waar geen meerderheid voor was geweest als iedereen aanwezig was geweest. Stemmen is een van de fundamentele taken van Kamerleden, en afwezig zijn kan alleen als er wordt gepaird (een voorstemmer en tegenstemmer tegen elkaar wegstrepen). Dat pairen is een goed en al “eeuwenoud” gebruik in de Tweede Kamer.

In 2015 was ik Kamerlid. Ik vroeg belet op een Kamerdag voor de uitvaart van mijn moeder. Dat bleek een dingetje, want pairen was lastig. Het is goedgekomen maar het maakt duidelijk hoe serieus met een van de fundamentele taken van een Kamerlid werd omgegaan.

Dat er bij de stemming over het zeer omstreden amendement deze week Kamerleden ongepaird afwezig waren is onbegrijpelijk.

Links Nederland heeft het ontzettend laten afweten deze week.

Dan de stemming over de wet waar het amendement in is opgenomen. Want het gaat verder. Over datzelfde amendement ontstond “onduidelijkheid.” Want, het kan toch niet zijn dat 'goedwillende christenen' (SGP) of 'lieve verantwoordelijke burgers' (NSC) gestraft zouden worden voor het schenken van een kop soep aan een illegaal? Na ampel beraad tussen SGP (het staatsrechtelijke geweten van Nederland) en NSC (bestuurlijke fijnslijpers) hadden zij vragen aan de minister van Justitie: de soep zou toch niet zo heet gegeten worden als hij wordt opgediend?

De minister was zowel duidelijk als vaag: de Wet is de Wet, dus ja, die kop soep is strafbaar. Maar!! Het OM heeft het zo druk dat de soep… enfin, u begrijpt het wel.

Wat u (en ik) waarschijnlijk niet begrijpen is hoe het kan dat een Kamerlid, zelfs na ampel beraad, en als rechtstatelijk geweten, zo’n vraag kan stellen. Want ja, de Kamer bepaalt de wet, en de rechter toetst gedrag van burgers aan diezelfde wet. En dat zijn gescheiden machten, dat heet Trias Politica (de derde macht in de Trias is overigens de uitvoerende macht).

Als Kamerlid weet je dat toch wel?!

Dat de soep niet zo heet gegeten zou worden was kennelijk voldoende voor SGP en NSC om vóór de wet te stemmen, waarin dat amendement was opgenomen. Onbegrijpelijk. Waar is het inzicht in wat er in de wereld gebeurt met omstreden wetten? Waar is het historisch besef? Met de wet in handen worden en werden mensen opgepakt, gemarteld en afgemaakt. Gelukkig nu niet in West-Europa, maar wat als…? Enfin, vul maar in.

Rechts Nederland heeft het ontzettend laten afweten deze week.

Zoveel domheid in een week is onmogelijk. De warmte moet Kamerleden naar het hoofd zijn gestegen.