‘Zou je Rutte als geliefde willen?’

Op het verjaardagsfeest van Druktemaker Ellen Deckwitz ging het dit weekend alleen maar over de gewiste sms’jes van Mark Rutte. “Mijn nichtje Sanne vroeg zich hardop af of je zo iemand als geliefde zou willen. Een man die informatie achterhoudt, liegt en vervolgens heel erg boos wordt als je vervolgens zegt dat je hem niet meer gelooft. Het is zo’n partner die de bonnetjes van de gezamenlijke rekening zoek maakt en volhoudt dat hij er alleen maar verantwoordelijke uitgaven voor het huishouden mee heeft gedaan.”