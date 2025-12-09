'Zou er dan toch ooit een einde komen aan de intensieve veehouderij?'

Janneke de Bijl vraagt zich in De Nieuws BV af wat dieren ons misdaan hebben: 'Waar halen wij het idee vandaan dat wij die dieren na hun geboorte een label mogen opplakken dat hun leven volledig bepaalt? ‘Jij bent een hobbygeit, dus jij krijgt een weiland van 100 vierkante meter en een klimtoestel. Maar jij bent helaas een productiegeit, dus jij krijgt 1,2 vierkante meter en je mag alleen naar buiten wanneer je naar de slacht moet.''