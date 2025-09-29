Zorgzame verkiezingen Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 128 keer bekeken • bewaren

Marcel Kolder Kanteldenker Persoon volgen

Op verkiezingsdag loop ik met Mayim naar het stembureau. Mayim is zesentwintig, maar denkt als een kind van tien. Ze is uniek beperkt en toch mag ze stemmen. Iedereen heeft dat recht. Mayim werkt die dag ook in de dierentuin van Almere. Ze vindt de alpaca’s het leukst. Ze kent al hun namen en weet precies wie brutaal is, wie verlegen, en wie altijd wil eten. Bij de alpaca’s voelt ze zich goed. Dieren kijken niet raar naar haar. Ze accepteren haar zoals ze is.

Voor Mayim is politiek simpel. Het gaat om de rolstoelbus naar de dierentuin, om haar begeleiders die haar helpen, en om haar werk met de alpaca’s en de rolstoelhockeyclub. Als we over de verkiezingen praten, weet ze meteen wat ze wil. “Ik stem op de Partij voor de Dieren,” zegt ze duidelijk. Voor Mayim staan dieren voor een wereld die zacht en eerlijk is. Een partij die goed is voor alpaca’s, is vast ook goed voor haar.

Ik denk ondertussen na over welke partijen goed zijn voor mensen zoals Mayim. De ChristenUnie is een sterke keuze. Zij willen goede zorg dichtbij, toegankelijke wijken en directe hulp voor wie dat nodig heeft. Ze maken inclusie praktisch, niet iets voor later. Maar zijn wel zeer behoudend als het zorginnovatie betreft. GroenLinks is ook goed. Zij willen toegankelijkheid normaal maken, zodat ouders niet hoeven te vechten voor rechten. Ze zetten in op zorgzame wijken waar iedereen mee kan doen en op belangrijke wetten die mensen zoals Mayim beschermen. De PvdA zorgt vanouds voor zekerheid, zoals geld en sociale hulp voor gezinnen. Ze zijn stabiel, maar hoe goed ze helpen, hangt soms af van de samenwerking met GroenLinks. En dan Volt, past bij mijn wens voor een systeemsprong: weg van het oude denken in hokjes en budgetten, niet bij Mayim. Als laatste D66. Ze denken vooral vanuit individuele vrijheid, minder vanuit collectieve zorg of buurtnetwerken. Dit botst met mijn visie op zorgzame gemeenschappen.

En de anderen? Het CDA spreekt warme woorden over gemeenschap, maar legt de zorg uiteindelijk te veel bij families neer. VVD, PVV en BBB kijken vooral naar kosten, macht en belangen. Ze denken niet vanuit kwetsbaarheid en gemeenschap, maar vanuit wie het sterkst is of het meest oplevert.

De Partij voor de Dieren, waar Mayim voor kiest, is sterk in gelijkwaardigheid en luisteren naar iedereen. Maar ze hebben minder plannen voor ingewikkelde zorg. Niet hun focus. De SP vecht ook voor zorgrechten, maar praat minder over gemeenschappen en meedoen, denken minder progressief.

In het stemhokje zoekt Mayim rustig naar de Partij voor de Dieren. Met mijn hulp pakt ze het rode potlood en kleurt het vakje netjes in. Het is háár keuze. Ik kijk toe en voel me trots. Buiten pakt ze mijn hand. “Nu naar de alpaca’s!” zegt ze blij. Ik glimlach.

Terwijl de politiek op 29 oktober druk is met stemmen tellen, laat Mayim iets belangrijks zien: stemmen gaat over liefde. Liefde voor wat je belangrijk vindt, zoals mensen of alpaca’s. Misschien is Mayims stem wel de meest eerlijke van allemaal.