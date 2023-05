'Zorgwekkend': besmettelijke vogelgriep nu in heel Nederland verspreid onder wilde vogels

De talloze dode wilde vogels die de afgelopen tijd op verschillende plekken in het land zijn aangetroffen, waren besmet met de vogelgriep. Die heeft zich inmiddels verspreid onder wilde vogels in grote delen van Nederland. Dat meldt ANP. Vooral meeuwen, roofvogels en ganzen raken besmet en overlijden. Dutch Wildlife Health Centre (DWHC), onderdeel van de Universiteit Utrecht, noemt de situatie ‘zorgwekkend’.

DWHC heeft onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak van de vele honderden meeuwen die in de afgelopen weken zijn bezweken op en bij de Randmeren bij Flevoland. Die bleken getroffen te zijn door het virus. DWHC krijgt volgens een woordvoerster op dit moment ook meldingen van grote kokmeeuwensterfte in andere waterrijke gebieden in Nederland. Dat komt doordat de vogels nu broeden en dan in grote aantallen heel dicht bij elkaar zitten op open water, op eilandjes en in moerasgebied. Het virus kan dan gemakkelijk overspringen.