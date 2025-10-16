Zorgverzekeraars zijn ook zorgcowboys Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 94 keer bekeken • bewaren

Zora Duvnjak Ondernemer Persoon volgen

Er gaat niets boven Groningen! Ik heb de mazzel dat ik deze prachtige stad goed ken en vaak doorkruis. Vandaag moest ik voor mijn werk weer zigzaggen en in alle hoeken van Groningen zag ik dat er campagne gretig wordt gevoerd.

"Logisch toch? Verkiezingen zijn over twee weken."

"Nou."

Er hangen overal giga-posters. Op de duurste reclameplekken van de stad. Ik kon nauwelijks een bushalte langsrijden of een andere drukbezochte hoek zonder dat ik overvallen werd met een van de volgende leuzen:

"Bij Au, is er Menzis."

"Bij Werkstress, is er Menzis."

"Bij Wachtlijsten, is er Menzis."

En zo door en door.

Heel Groningen is volgeplakt en volledig in beslag genomen door een zorgverzekeraar die polissen wil afsluiten en nieuwe klanten wil aantrekken.

"Er gaat niets boven Menzis!", gaan Groningers voortaan roepen.

Onzin verkopen kan succesvol zijn als je marketingstrategieën toepast, weten wij inmiddels goed. Vanuit allerlei kanten worden wij overspoeld met reclames van bedrijven die willen dat wij de spullen juist bij hen aanschaffen. De zin van het hebben van een kledingstuk of een wasmachine kunnen we wel betwisten. Want er zijn mensen die kleding zelf maken en mensen die de was zelf doen. Sommigen doen het vanuit een bepaalde overtuiging. Anderen omdat ze te arm zijn. Hoe dan ook is de aanschaf van schoenen of een vaatwasser niet verplicht. Maar een zorgpolis wel. Heb jij die niet, dan word je beboet. Heb jij die niet, dan word je ook niet verzorgd.

Onze overheid wil dat wij allen verzekerd zijn, zodat wij allen de juiste zorg op het juiste moment kunnen krijgen. Onze overheid zijn in feite wij, u en ik, die door middel van onze stem aan een club mensen mandaat geven om voor ons te zorgen. Met onze stem stellen wij hen vrij van het handwerk in o.a. de zorg te verrichten. Met onze stem laten wij toe dat zij in een mooi pak, met een hoed of een stropdas, voor ons gaan nadenken wat voor ons het beste is. Na dat nadenken gaan ze vervolgens beleid maken dat goed voor ons is.

Afgelopen jaren lijkt onze overheid vooral bezig met belang van anderen. En niet dat van ons.

"Hoezo?"

"Hoezo hoezo? Kijk naar ons zorgstelsel, aub. Is dat wel zorgvuldig en verantwoord ingericht? Gaat het daar om ons en om onze gezondheid of om geld en andere stoere perversies die een groep van status en privileges voorziet?"

Wat kost deze campagne van Menzis? En wie heeft daar belang bij?

"U wel?"

Ik niet.

"Waarom jij dan niet?"

"Omdat het nergens opslaat. Het kost ons enorm veel geld en levert aan onze zorg niks op."

Bij "Au" is er geen zorgverzekeraar die onze wonden gaat helen. Dat doet de arts, en de verpleegkundige.

Bij "Werkstress", wat kan zorgverzekeraar nog voor ons betekenen?

Bij "Wachtlijsten"...? O, mijn God, hier word ik het meest verdrietig van. Het zijn juist zij en onze overheid die de wachtlijsten gecreëerd hebben. Door slecht en onverantwoord beleid. Door verkeerde prioriteiten te stellen. Door te gevoelig te zijn voor lobbyisten en hun hebzucht naar geld.

Menzis heeft Groningen overspoeld met haar reclames. Het zal haar vele nieuwe klanten opleveren, vast. Worden zij, die klanten, daar wel beter van? Dat betwijfel ik. Omdat ik niet in de marktwerking in de zorg geloof. Integendeel. Voor mij is ons zorgstelsel pervers en onmenselijk. Beschamend en fout. Daar draait het om geld. Dat bewijst de campagne van Menzis.

"Gaat er niets boven Groningen of niets boven Menzis?"

"Dat bepaalt u zelf aankomende 29e oktober."

PS: Ik stem niet op SP, maar op het punt van zorg hebben zij mijn steun wel.