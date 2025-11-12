Zorgverleners: Zo veel mogelijk mensen zo min mogelijk helpen

'Je zou denken dat zorg verlenen de corebusiness is van een zorgverlener, maar zo werkt het dus niet', zegt Pieter Derks in de Nieuws BV. 'Lang leve de marktwerking, of welk krankzinnig systeem we ook hebben verzonnen dat ertoe heeft geleid dat de corebusiness van een zorgverlener bestaat uit zo vaak mogelijk zo min mogelijk zorg verlenen.'
