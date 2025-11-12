BNNVARA Logo
Zorgverleners: Zo veel mogelijk mensen zo min mogelijk helpen

Kijk Nou
Vandaag
leestijd 1 minuten
353 keer bekeken
'Je zou denken dat zorg verlenen de corebusiness is van een zorgverlener, maar zo werkt het dus niet', zegt Pieter Derks in de Nieuws BV. 'Lang leve de marktwerking, of welk krankzinnig systeem we ook hebben verzonnen dat ertoe heeft geleid dat de corebusiness van een zorgverlener bestaat uit zo vaak mogelijk zo min mogelijk zorg verlenen.'

