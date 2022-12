Zorgstelsel China piept en kraakt: patiënten massaal naar ziekenhuis

Het coronavirus raast door China nu de overheid het zerocovidbeleid vorige week overboord heeft gekieperd. De nieuwe situatie leidt tot nieuwe problemen. Zo is er in de ziekenhuizen in de provincie Hebei een beddentekort. Ook elders piept en kraakt het zorgsysteem. Veel zorgmedewerkers zitten met een besmetting thuis. Operaties worden uitgesteld.