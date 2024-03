Zorgsector heeft incompetente toezichthouder die lange wachtlijsten aanpakt met verkeerde maatregelen

Er zijn, op enkele gezondheidseconomen en juristen na die zelf nog nooit in de marktsector werkzaam zijn geweest, nog maar weinig zorgexperts van mening dat het huidige zorgstelsel in deze vorm nog houdbaar is. Vanwege meerdere factoren. Factoren die al jaren bekend zijn en waar de NZa als toezichthouder tot nu toe niets mee heeft gedaan.

Of neem de door nagenoeg alle deskundigen gedeelde opvatting over de nadelen van de doorgeschoten marktwerking in deze sector, waar betaling plaatsvindt op basis van het aantal verrichtingen en alle zorgaanbieders derhalve gericht zijn op het maximeren van hun omzet. Concurreren in een markt van schaarste is wel heel bijzonder.