Zorgramp in aantocht

Nederland stevent af op een zorginfarct, waarschuwen experts en zorgprofessionals tegenover Nieuwsuur . De toenemende vergrijzing zorgt voor problemen waarop de zorg nu niet goed berekend is.

“Als we op de huidige manier blijven doorgaan, loopt het systeem vast”, stelt David Baden, spoedeisendehulparts en voorzitter van zijn beroepsvereniging. Bianca Buurman, hoogleraar acute ouderenzorg, vindt dat het zorgsysteem op de schop moet: het moet veel meer worden ingericht op kwetsbare ouderen.

“De plannen voor zo'n verandering bestaan wel degelijk, maar de uitvoering blijkt nog een brug te ver. Neem bijvoorbeeld de spoedeisende hulp. In 2018 kwamen 322.000 ouderen zonder medische noodzaak terecht op die afdeling. Die situatie is sindsdien, zo valt te lezen in het Integraal Zorg Akkoord, niet verbeterd.”