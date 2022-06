‘Zorgen over woke getuigen van morele paniek’

21 jun. 2022 - 15:51

In de vraag ''Laten we het erover hebben wat voor maatschappij we willen hebben" spant Alex Mahoudeau het paard achter de wagen. Het is m.i. onmogelijk een maatschappij te creëren die (wettelijk) in staat is om zelfbeschikking, particulier of volksgewijs te beschermen. "Maatschappij'' wordt gegarandeerd ''natie,'' een project van politici die met mensbeelden (homo economicus bijvoorbeeld) die streven naar macht over anderen, intern en extern. Universele rechtspraak moet de plek innemen van de vele fatale strategieën die ooit werden ontworpen met de claim u te beschermen. ''Woke'' maakt me aan het lachen. Shakespeare stelde: ''We are the kind of stuff that dreams are made off.'' Hoeveel verschilt dat van Foucault: "De mens is een hybride, transcendentaal dubbelwezen." Sommigen, niet alleen Max Verstappen, zijn in staat om samen te vallen met hun droom. Hoe ''woke'' is dat?

1 Reactie