Zorgen over 'sociale zuivering' in Parijs vanwege de Olympische Spelen

Volgens de minister van Sport Amélie Oudéa-Caséra hebben de deportaties niets te maken met de Olympische Spelen. "Er is geen sprake van sociale zuivering. Dit noodopvangbeleid heeft tot doel de taken over verschillende gebieden te verdelen." Humanitaire organisaties denken daar anders over en slaan alarm. Er zijn tien opvangcentra buiten Parijs ingericht. Volgens de organisaties worden mensen soms naar plekken ver buiten Parijs overgebracht zonder dat er sprake is van onderdak of adequate opvang.